I clienti di un supermercato di Oro Valley, in Arizona, sono stati sorpresi dalla presenza di un orso bruno, che è entrato dalla porta principale e ha iniziato a correre indisturbato tra gli scaffali, prima di uscire dall’edificio dopo diversi minuti di esplorazione. L’orso curioso è stato avvistato durante il fine settimana nel quartiere vicino a un Oro Valley Fry’s, ed è stato nuovamente avvistato lunedì dietro al negozio.

L’orso tra gli scaffali del supermercato

Poco prima di entrare, l’animale ha urtato le porte automatiche, ma alla fine è riuscito a oltrepassare la soglia del supermercato. In un video diffuso online, e già virale, si vede un uomo che insegue l’orso tra gli scaffali, poco dopo averlo visto gironzolare vicino a lui. L’orso è riuscito a scappare e nella fretta non è riuscito ad accaparrarsi nulla dagli scaffali del reparto ortofrutta.

Un agente che si trovava nelle vicinanze è arrivato al negozio e ha fatto poi uscire le persone dall’edificio. Le autorità hanno perso le tracce dell’orso, dopo che questo ha lasciato il negozio.