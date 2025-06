Dopo 17 mesi di latitanza, José Adolfo Macías Villamar, noto come “El Fito”, uno dei criminali più pericolosi dell’Ecuador, è stato arrestato in un bunker nascosto sotto una casa a Manta, la sua città natale, nella stessa provincia in cui all’inizio degli anni Ottanta era nato il gruppo criminale Los Choneros, di cui Villamar è il leader.

L’evasione e il nuovo arresto

“El Fito” si trovava in carcere dal 2011, coinvolto in 14 procedimenti giudiziari per reati come omicidio, associazione a delinquere, possesso illegale di armi, traffico di droga e armi anche negli Stati Uniti. Dopo aver scontato 12 dei 34 anni di pena, Villamar, nel gennaio 2024, è evaso dal carcere di Guayaquil, nel corso di una rivolta provocata da un gruppo di uomini armati che avevano preso in ostaggio oltre 200 agenti penitenziari. La sua evasione ha provocato numerose rivolte nelle carceri dell’Ecuador, così come diverse proteste in varie città del Paese. In particolare, a Guayaquil si sono verificati violenti scontri culminati con l’assalto armato agli studi della televisione pubblica e con la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza da parte del presidente Daniel Noboa.

Dopo 17 mesi di latitanza, e una taglia del governo pari a 850mila euro, Villamar è stato di nuovo arrestato. L’aereo che lo trasportava è atterrato a Guayaquil dopo la sua cattura, per riportarlo nel carcere da cui è evaso oltre un anno fa. L’Ecuador ha chiesto l’estradizione del pericoloso narcotrafficante negli Stati Uniti, dove dovrà rispondere alle accuse internazionali per traffico di droga e armi da fuoco presso un tribunale federale di New York.