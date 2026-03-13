Un breve fuori programma ha preceduto l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Teatro Franco Parenti di Milano, durante un’iniziativa a sostegno del sì al referendum sulla giustizia. Poco prima dell’inizio del discorso, un uomo è salito sul palco interrompendo l’avvio dell’evento e chiedendo le dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Aspetto le dimissioni di Mattarella” le parole dell’uomo. La premier, visibilmente sorpresa, ha interrotto più volte l’inizio del suo intervento mentre la situazione veniva riportata alla normalità. L’uomo è stato poi identificato dalla Digos.

Si tratta di Orazio Maurizio Musumeci, catanese, che sui propri profili online afferma di aver lavorato in passato per Enel e di aver vissuto tra Pavia e Livorno. Nel 2013 si era proposto come candidato alla presidenza della Repubblica e ha scritto un libro intitolato Il tredicesimo presidente, che ha consegnato a Meloni appena salito sul palco.

Poche ore prima dell’evento aveva annunciato sui social la sua presenza a Milano, parlando di un “faccia a faccia” con la premier e di una “sorpresa”. Dopo l’episodio è stato identificato dagli agenti presenti.