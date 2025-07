Il presidente americano Donald Trump, nella conferenza stampa che ha tenuto al termine dell’incontro con Mark Rutte, ha ricordato l’attentato di Butler in Pennsylvania, avvenuto esattamente un anno fa.

Il tycoon ne ha parlato in chiave quasi messianica: “È straordinario pensare che solo un anno fa, in questa settimana, il mio tempo sulla Terra stava per finire. Avrei potuto non essere qui con voi oggi (il suo intervento nel video che segue al minuto 32 ndr)”.

Trump ha poi proseguito: “Io credo che la mia vita è stata salvata da Dio. Alcuni dicono che è stata una fortuna, altri dicono qualcos’altro, ma io credo qualcos’altro. Credo che Dio ci abbia aiutato”.