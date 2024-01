Attentato in Iran, il momento dell’esplosione VIDEO

Migliaia di persone erano radunate oggi al ‘Cimitero dei Martiri’ a Kerman, nel centro dell’Iran, dove sono inumate le spoglie del generale Qasem Soleimani, per commemorare il capo storico dei Guardie della Rivoluzione, ucciso dagli americani nei pressi dell’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio di quattro anni fa. Durante la commemorazione ci sono state due esplosioni, per un bilancio di almeno 103 vittime e 141 feriti. Secondo il sindaco di Kerman, Said Shearbaf, le due esplosioni sono avvenute a 10 minuti di distanza l’una dall’altra.

Tv di Stato parla di “attacco terroristico”

Le esplosioni verificatesi vicino alla tomba del generale iraniano, Qassem Soleimani, a Kerman sono stato il risultato di un “attacco terroristico”, riporta la tv di Stato locale che cita il vicegovernatore locale. Di seguito il video in cui si sente il boato di una delle due esplosioni.