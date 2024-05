Blitz dice

A Pozzuoli nella notte la gente, spaventata dalle scosse, non ha voluto dormire in casa. Paura santa. Giusta. Ma il problema, come gli scienziati provano inutilmente a dire da anni, decenni, non sono i terremoti o le eruzioni. I terremoti, da soli, non uccidono. Ad uccidere è l’idiozia umana. La preoccupazione, diceva giustamente tempo fa […]