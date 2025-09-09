Momenti di grande tensione all’aeroporto internazionale Princess Juliana di Sint Maarten, dove la scorsa domenica un Boeing della canadese WestJet è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Stando ai media locali, l’aereo, proveniente da Toronto, ha subito un collasso del carrello destro durante l’atterraggio, costringendo l’evacuazione di 164 passeggeri. Tramite una nota ufficiale, WestJet ha sottolineato che le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente, ricorrendo anche alla schiuma protettiva come misura precauzionale.

Il video dell’atterraggio

Per fortuna l’incidente non ha causato vittime: passeggeri e membri dell’equipaggio, poi trasferiti al terminal, sono stati evacuati in sicurezza grazie all’attivazione degli scivoli di emergenza. L’aeroporto, però, è rimasto chiuso per diverse ore, con voli come il JetBlue 887 da New York dirottati a San Juan.

Il Princess Juliana di Sint Maarten è uno degli aeroporti più famosi del mondo, data la sua vicinanza a Maho Beach dove gli aerei atterrano a bassissima quota sopra i bagnanti. La pista, lunga 2.300 metri, e la vicinanza al mare rendono gli atterraggi tanto spettacolari quanto impegnativi.