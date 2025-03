Un aereo dell’American Airlines ha preso fuoco mentre il velivolo era parcheggiato in pista, costringendo i passeggeri a evacuare restando per qualche istante in piedi sull’ala del velivolo circondati dal fumo.

L’incidente è avvenuto all’aeroporto di Denver e fortunatamente non ci sono feriti. Il volo, un Boeing 737-800, era diretto da Colorado Springs a Dallas ma è stato deviato a Denver a causa di un’imprecisata vibrazione del motore che poi ha preso fuoco.

La Federal Administration Aviation ha annunciato che indagherà sull’accaduto.