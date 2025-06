Attimi di grande apprensione sul volo Cagliari-Linate delle 19:50 di ieri. Il velivolo di Aeroitalia, che gestisce la continuità territoriale da e per Cagliari verso gli hub di Roma e Milano, ha depressurizzato in fase di decollo. Dopo circa 20 minuti dalla partenza, il pilota si è ritrovato costretto a scendere dall’altezza di crociera di 34mila piedi a 11mila piedi. Un video realizzato da uno dei passeggeri a bordo, poi pubblicato sui social da “Welcome to favelas”, mostra il momento in cui scendono le mascherine per l’ossigeno in modo da consentire ai passeggeri di respirare senza problemi.

“Una manovra precauzionale”

Attraverso una nota ufficiale, la compagnia aerea ha dichiarato: “Il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione. In conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina. La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza. Non è stato emesso alcun allarme né è stata mai compromessa la sicurezza di passeggeri ed equipaggio”.

Il volo è proseguito senza difficoltà, atterrando regolarmente nello scalo milanese. L’assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha comunque contattato i vertici dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile concordando un incontro in settimana per “formulare una dettagliata valutazione tecnica su quanto avvenuto e sulle eventuali azioni da intraprendere. Se necessario, sarà poi convocata la compagnia Aeroitalia”.