Durante una cena di gala a Washington, a cui partecipava il presidente Donald Trump, un gruppo di attivisti proPal hanno interrotto l’evento facendo incursione all’interno del ristorante intonando il coro “Free Palestine”. L’episodio è avvenuto in un ristorante a pochi passi dalla Casa Bianca. Alla cena hanno partecipato anche il vicepresidente JD Vance, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario di Stato Marco Rubio.

“Free Palestine”

L’incontro al ristorante era stato organizzato per discutere riguardo alla linea dura dell’amministrazione contro la criminalità e per rivendicare i miglioramenti sul fronte della sicurezza nella capitale. I manifestanti del movimento pacifista “Codepink”, però, hanno interrotto a sorpresa la cena intonando cori come “Free Palestine” e “Free DC”. La protesta si è concentrata soprattutto sulle politiche del presidente, accusato di “terrorizzare le comunità di Washington e quelle di Gaza”.

In un video postato sui suoi account social, si vede Trump mentre si avvicina ai manifestanti, piazzandosi sorridente di fronte a loro in tono sprezzante. Poco dopo fa loro cenno di andarsene, mentre la sicurezza scorta gli attivisti fuori dal ristorante. La protesta si è svolta principalmente all’esterno del locale, ma alcuni di loro sono riusciti comunque a introdursi nel ristorante interrompendo l’evento.