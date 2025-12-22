Nei giorni scorsi, centinaia di persone hanno nuotato e remato sulle loro tavole da surf al largo di Bondi Beach per omaggiare le vittime della strage, avvenuta lo scorso 14 dicembre durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah alla quale hanno partecipato circa 2mila persone. Nell’attacco, che rappresenta il più grave conflitto a fuoco avvenuto in Australia negli ultimi 30 anni, hanno perso la vita 15 persone, tra cui un bambino e una ragazza di 12 anni.