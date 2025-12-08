Sul web è diventato virale il video di un cammello che è entrato al Bogan Gate Pub, un locale situato nel Nuovo Galles del Sud, si è sistemato accanto ai clienti di fronte al bancone e, sorprendendo tutti, si è letteralmente scolato una lattina di birra. L’insolita scena ha scatenato fragorose risate da parte dei presenti così come i commenti degli utenti sui social.

Il cammello che beve birra

“Solo in Australia possono succedere cose del genere. Tutti si sono divertiti, hanno tirato fuori i telefoni e si sono chiesti chi stesse ordinando il prossimo giro per il nostro nuovo cliente abituale”, ha dichiarato Andrew Hogarth, il proprietario del pub, che ha ripreso l’intera scena con il cellulare.