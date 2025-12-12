Di recente, l’autorità sulla sicurezza dei trasporti in Australia ha diffuso il video di un paracadutista che è rimasto sospeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si era impigliato in un’ala dell’aereo. Il filmato, diventato virale in poche ore, è stato reso pubblico nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto il 20 settembre scorso all’aeroporto di Tully.

Il video virale

Durante il primo lancio, la maniglia del paracadute di riserva di uno dei partecipanti all’evento “Big Ways at the Beach” si è agganciata a un flap dell’ala. Le immagini mostrano il momento in cui il paracadutista viene violentemente trascinato fuori dall’aereo, mentre il paracadute si avvolge attorno al piano di coda. La drammatica situazione si è poi risolta grazie al sangue freddo mostrato dal paracadutista, che è riuscito a liberarsi tagliando le corde del paracadute. L’uomo è poi atterrato in sicurezza, riportando solo ferite lievi. Secondo quanto emerso dalle indagini, che ancora non hanno chiarito la causa dell’incidente, pare che l’aereo non fosse stato caricato correttamente.