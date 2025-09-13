Un’auto guidata da un 70enne colpito da crisi epilettica è decollata da una strada di servizio sulla Sunrise Highway, a Long Island, sorvolando quattro corsie prima di schiantarsi.

Da quel che si è capito, l’uomo si è catapultato con l’auto da una strada di servizio sopra la strada principale e ha attraversato le quattro corsie dell’autostrada come un missile, schiantandosi poi dall’altro lato della strada. Il 70enne è sopravvissuto all’impatto riportando solo ferite lievi.