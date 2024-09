Auto piomba sulla folla a Torino, il video dell’incidente di Barbara Riolfo ripreso dalle vittime

Un incidente avvenuto durante il Salone dell’Auto di Torino ha attirato l’attenzione dei media e generato una vivace discussione online. Barbara Riolfo, una pilota non professionista, ha perso il controllo della sua auto durante una sfilata, causando un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma la dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine.

L’incidente

Durante l’esibizione, la Lancia Delta guidata da Barbara Riolfo è finita contro un gruppo di spettatori in piazza San Carlo, ferendo dodici persone. Il momento drammatico è stato documentato dai presenti e le immagini hanno subito fatto il giro dei social media. La reazione online è stata tumultuosa, con la pilota bersagliata da una valanga di insulti e commenti sessisti.

Alcuni utenti sui social hanno scritto messaggi sprezzanti e offensivi come: «Torna in cucina che il sugo non si mescola da solo» e «Prendi secchio e torna a pulire i cerchi delle auto». Questi attacchi hanno costretto Riolfo a rendere il suo profilo Facebook privato. Altri commenti sono stati particolarmente sessisti, suggerendo che la guida non fosse un’attività adatta a una donna.

Riflessioni sull’accaduto

Nonostante la pioggia di critiche, ci sono anche voci a difesa della pilota. Alcuni utenti hanno sottolineato come il fenomeno di giudicare e criticare qualcuno dopo un incidente sia troppo comune e non costruttivo. Un commento difensivo ha fatto notare: “Mi sa che qui siamo tutti piloti se c’è un incidente, tutti allenatori ai mondiali, tutti premier alle elezioni…tutti fenomeni. Ma tanto lei, che sicuramente non è stupida, continuerà a guidare la sua auto… pagherà se dovrà pagare, e vivrà la sua vita”.

Barbara Riolfo aveva precedentemente condiviso un messaggio ispiratore sui social, in cui esprimeva con orgoglio il suo impegno e la sua passione per la guida. In un post di luglio, aveva scritto: “Dedicato a tutte le donne. Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. E ora che ce l’ho non rimarrò in silenzio: anche le donne sanno guidare. Anche le donne sanno guidare una Lancia Rally 037 Martini Racing ex Bettega autentica, sotto la pioggia battente con delle semi-slick. Ogni onore è gloria”.