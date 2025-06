Ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, lunedì 16 giugno, intorno alle 13:30, un‘automobile fuori controllo è piombata improvvisamente sulla spiaggia di uno stabilimento balneare. Poco prima di fermarsi a pochi passi dal mare, l’auto ha sfondato le protezioni ed è finita nello chalet di un lido, travolgendo ombrelloni, sdraio e bagnanti. Immediato l’intervento dei soccorsi, così come quello delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, impegnati a mettere in sicurezza la zona e a rimuovere l’automobile dalla spiaggia.

Feriti lievi e tanta paura

A bordo del veicolo uscito fuori strada due turisti romani, un 83enne e la moglie 81enne. A quanto pare, l’uomo si sarebbe sentito male al volante sbandando improvvisamente mentre percorreva il lungomare. A quel punto, una volta travolte anche le barriere di cemento, l’auto è finita sulla spiaggia affollata, mentre decine di persone assistevano incredule e spaventate alla scena.

Nell’incidente, sulla cui dinamica indagano ancora i carabinieri e la polizia locale, quattro persone sono rimaste ferite: una 63enne, travolta mentre prendeva il sole, un ragazzo di 18 anni e due coniugi. La donna, rimasta ferita agli arti dopo che il suo ombrellone è stato travolto, è stata portata all’ospedale di Teramo, mentre le altre tre persone sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Sant’Omero. Nessuno comunque è rimasto gravemente ferito, in un incidente che al contrario avrebbe potuto causare danni ben maggiori, soprattutto considerando la folla presente in spiaggia: “I bambini stavano giocando a pochi metri da lì, abbiamo sentito un botto fortissimo e poi le urla”, ha dichiarato una donna presente allo stabilimento.