Nel parco divertimenti Hersheypark di Hershey, in Pennsylvania, nel tardo pomeriggio del 31 agosto diverse persone hanno notato la presenza di un bambino che camminava lungo i binari di una monorotaia sopraelevata, a 30 metri di altezza. Secondo una dichiarazione dei funzionari del parco, il bambino è stato segnalato come disperso dai genitori poco dopo le 17. “Mentre la nostra squadra era impegnata nelle ricerche, il bambino è entrato in un’area protetta della monorotaia che non era in funzione”, si legge nel comunicato del parco. In un video, registrato da uno dei presenti, si vede il bambino mentre cammina avanti e indietro sulla monorotaia, in un clima di ansia e preoccupazione tra la folla.

Il video del salvataggio

Mentre la folla ha cercato di dissuadere il bambino dal camminare pericolosamente sulla pista, un uomo, identificato come un ospite del parco, è entrato in azione salendo sul tetto di una bancarella di cibo. Una volta raggiunta la monorotaia, ha poi sollevato il bambino portandolo in salvo. “Penso solo di essere stata la persona nel posto giusto al momento giusto. Cercavo solo di consolarlo, come farebbe qualsiasi padre con un figlio in difficoltà. S sentiva che era decisamente sollevato di essere tra le mie braccia”, ha dichiarato l’uomo dopo aver salvato il bambino.

“I membri del nostro team sono intervenuti immediatamente dopo essere stati avvistati sui binari e, verso le 17:28, il bambino è stato ricongiunto sano e salvo alla sua famiglia. Era illeso”, si legge nel comunicato del parco. La vicenda, però, ha scatenato reazioni e polemiche di diverso tipo. Questo episodio, infatti, è avvenuto a distanza di poche settimane da una tragedia, avvenuta nello stesso parco, che ha coinvolto una bambina di 9 anni, annegata nella piscina a onde.