La modella Bianca Balti ha raccontato sui suoi profili social di aver parlato con la segretaria del suo dentista. La donna le ha descritto cosa sta succedendo in Iran tramite il racconto del marito iraniano, residente a Teheran. “È incredibile quello che sta succedendo. Se scendi in strada ti colpiscono e ti uccidono a colpi d’arma da fuoco, e ti ammazzano. Se finisci in ospedale ferito vengono a spararti, a ucciderti lì direttamente. Questo è quello che sta accadendo in quel Paese in questo momento, è straziante”, ha dichiarato la modella nel video. Alla fine del filmato, Bianca Balti ha chiesto a tutti, con un appello, di diffondere la voce.