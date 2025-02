Bianca Censori, moglie di Kanye West, ha lasciato il pubblico a bocca aperta durante i Grammy Awards 2025, sfoggiando un abito talmente trasparente da apparire praticamente nuda. Un abito così audace da far discutere l’intero web sulla sua effettiva libertà di scelta. La modella e architetta australiana, già nota per i suoi look estremi, si è presentata accanto al marito Kanye West con un outfit che ha scatenato polemiche e riacceso i dubbi sul suo rapporto con il rapper, tra chi la considera artefice delle sue scelte e chi, invece, la vede vittima di un controllo da parte di Ye.

Bianca Censori e il look estremo ai Grammy 2025

Arrivata avvolta in una pelliccia nera oversize, Bianca Censori ha attirato l’attenzione di tutti mentre camminava accanto a Kanye West, come sempre vestito di nero e con il volto parzialmente coperto. Tuttavia, è stato il momento in cui ha deciso di togliersi la pelliccia a scatenare la bufera: sotto, indossava un micro-abito in tessuto mesh completamente trasparente che lasciava poco o nulla all’immaginazione. L’outfit, che più che un vestito sembrava una provocazione, ha subito fatto il giro dei social, dividendo il pubblico tra ammirazione e indignazione.

Mentre alcuni hanno elogiato il coraggio e la sicurezza di Bianca, molti altri hanno sollevato dubbi sulla sua libertà di scelta. Da tempo, infatti, circolano voci secondo cui la modella sarebbe plagiata dal marito e costretta a seguire uno stile di vita e un’estetica imposta da lui. La teoria ha trovato nuova linfa dopo l’ennesima apparizione di Bianca in un outfit che, più che un abito, sembrava una dichiarazione estrema.

L’influenza di Kanye West: genio creativo o controllo assoluto?

Le polemiche attorno alla coppia non sono nuove. Da quando Kanye West ha iniziato la sua relazione con Bianca Censori, in molti hanno notato un netto cambiamento nel suo stile, sempre più minimalista e audace, con una progressiva riduzione degli indumenti. Molti si chiedono se si tratti di una libera espressione della modella o di un’imposizione del marito.

Non è la prima volta che Bianca appare in pubblico con look estremi: già durante la Fashion Week di Parigi, aveva destato scalpore indossando un paio di collant trasparenti senza nulla sopra. Anche in altre occasioni, il suo stile ha suscitato dibattiti accesi. Tuttavia, l’apparizione ai Grammy 2025 ha segnato un nuovo livello di audacia, portando alla luce i timori di chi ritiene che Kanye stia usando Bianca come una sorta di “musa” per il suo personalissimo concetto di moda, spesso al limite del decoro.

Bianca Censori è davvero libera di scegliere?

Dopo l’evento, Twitter e Instagram sono stati invasi da commenti di utenti che esprimevano il loro parere sul look di Bianca Censori. “È una sua scelta o Kanye la obbliga?” ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ormai è evidente che Kanye sta controllando completamente la sua immagine”. Dall’altro lato, alcuni fan della coppia hanno difeso la modella, sostenendo che Bianca sia una donna indipendente e perfettamente in grado di decidere cosa indossare.

Alcuni insider vicini alla coppia hanno dichiarato che Bianca sarebbe molto più coinvolta nella creazione del proprio stile di quanto si pensi. “Non è una marionetta di Kanye. Ha sempre avuto un gusto particolare per la moda e ama sperimentare” ha detto una fonte anonima. Tuttavia, i genitori di Bianca, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero preoccupati per la figlia e avrebbero più volte tentato di allontanarla da Ye.