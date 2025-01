Il presidente Joe Biden ha pronunciato il suo ultimo discorso dallo Studio ovale della Casa Bianca. Nelle sue parole anche un avvertimento per il futuro sui pericoli per la democrazia statunitense: “Voglio mettere in guardia il Paese da alcune cose che mi preoccupano molto. C’è una pericolosa concentrazione di potere nelle mani di pochissime persone ultra-ricche, e potrebbero esserci pericolose conseguenze se il loro abuso di potere non verrà controllato. Oggi, in America sta prendendo forma un’oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente l’intera democrazia, i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali”.