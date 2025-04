Il video mostra l’impatto paralizzante su una città di un black-out elettrico. L’interruzione di energia ha fermato il vagone lungo il percorso della funicolare a Blibao.

Le stazioni ferroviarie delle principali città spagnole resteranno aperte questa notte per consentire il pernottamento dei viaggiatori rimasti bloccati per l’interruzione dei trasporti ferroviari, a causa del blackout che ha messo oggi in ginocchio la Spagna.

Lo ha segnalato il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, in un messaggio su X, dopo aver informato che “non è prevedibile” la ripresa dei servizi di collegamento di media e lunga distanza nella giornata odierna.

Le stazioni resteranno aperte a Atocha e Chamartin, a Madrid, a Barcellona Sants, a Bilbao, Valencia, Siviglia, Cordova, Saragozza, Valladolid e Malaga.