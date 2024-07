Blake Lively incanta alla Premiere di Deadpool & Wolverine

La premiere del tanto attesa film “Deadpool & Wolverine” ha acceso i riflettori su New York, ma non sono stati solo i protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman a catturare l’attenzione. Blake Lively, accompagnata dalla sua amica e supermodella Gigi Hadid, ha letteralmente rubato la scena con il suo look. La loro apparizione sul red carpet ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di moda e cinema, trasformando l’evento in un vero e proprio spettacolo glamour.

Blake Lively sul red carpet

La premiere, che ha visto la partecipazione di numerose celebrità, ha raggiunto l’apice del glamour con l’arrivo di Blake Lively e Gigi Hadid. Le due icone di stile hanno camminato mano nella mano, esibendo outfit che non sono passati inosservati. Blake Lively, nota per il suo raffinato gusto in fatto di moda, ha scelto un look audace e scintillante, mentre Gigi Hadid ha optato per un ensemble chic e contemporaneo.

Nello specifico, Blake Lively ha scelto una tuta custom-made di Atelier Versace. L’outfit, caratterizzato da un rosso acceso e dettagli glitterati, ha messo in risalto la sua figura e la sua innata eleganza. La tuta, con uno scollo omerale che ha aggiunto un tocco di sensualità, è stata completata da una borsa ispirata alla palla da demolizione di Miley Cyrus, che ha conferito un elemento giocoso e irriverente al suo look.

Accanto a Blake, Gigi Hadid non è stata da meno con il suo look firmato Miu Miu. La supermodella ha indossato un top a bandana giallo senape e una gonna ampia a vita bassa, che ha esaltato il suo fisico statuario. La cintura in pelle e la borsa a mano abbinata hanno completato un outfit che combinava eleganza e modernità in modo impeccabile.

La presenza di Blake Lively e Gigi Hadid alla premiere di “Deadpool & Wolverine” ha avuto un impatto significativo non solo sull’evento in sé, ma anche sulla percezione del film. Le celebrità hanno la capacità di attirare l’attenzione mediatica e di creare un’aura di glamour intorno agli eventi a cui partecipano. La loro apparizione ha senza dubbio contribuito a rendere la premiere un evento memorabile, attirando l’interesse non solo dei fan del film, ma anche degli appassionati di moda.