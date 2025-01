Dal Kansas, negli Stati Uniti, arrivano le immagini dell’incredibile incidente che ha coinvolto un camionista. L’uomo, infatti, si è visto arrivare sul parabrezza un blocco di neve a tutta velocità che si è staccato dal tetto di una macchina sulla corsia opposta.

Il video dell’incidente

Le immagini condivise dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Chase, in Kansas, mostrano il particolare incidente che ha coinvolto un camionista e il parabrezza del suo mezzo. Sulla strada, nella corsia opposta alla sua, un macchina giungeva a forte velocità ma non sembrava rappresentare un problema. A pochi metri, però, dal tetto della macchina si è staccato un grosso blocco di neve che si è schiantato contro il parabrezza del camion. Il video dell’incidente è stato ripreso da una dashcam.

L’autista del camion ha riportato solo piccoli tagli a causa del vetro frantumato e, nonostante l’incidente, è riuscito a fermare il veicolo in sicurezza. Questo episodio ricorda a tutti gli automobilisti l’importanza della precauzione e quanto possa rivelarsi fondamentale rimuovere correttamente neve e ghiaccio dai veicoli prima di mettersi in viaggio. Le autorità hanno sottolineato che “poteva andare molto peggio”. L’ufficio dello sceriffo spera che il video serva da promemoria per tutti i conducenti.