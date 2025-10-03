La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle mobilitazioni in tutta Italia, con le linee ferroviarie bloccate, gli scontri nelle stazioni e le devastazioni, nel segno dello slogan “Blocchiamo tutto”. Le mobilitazioni di ieri hanno preceduto quello che si preannuncia un weekend di fuoco: oggi lo sciopero generale e domani il corteo nazionale per Gaza a Roma. Sono state decine di migliaia le persone che si sono riversate in strada a Torino, Roma, Milano, Bologna, Firenze e Verona, in risposta all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana.

Gli scontri a Bologna

Ieri diversi studenti universitari e delle scuole superiori, in corteo per la Palestina e la Flottilla, hanno raggiunto l’entrata della stazione di Bologna. Durante il loro tragitto avevano annunciato la volontà di bloccare la stazione, trovando però le forze dell’ordine in tenuta antisommossa ad aspettarli. Gli studenti hanno cercato a più riprese di oltrepassarli, ma sono stati respinti a colpi di manganello a cui hanno risposto con lanci di fumogeni, bottiglie e petardi.

La guerriglia urbana alla stazione è proseguita per diverse ore, fino a tarda notte. Oltre al piazzale della stazione, gli scontri tra attivisti e forze dell’ordine hanno coinvolto anche via Carracci, con il lancio di bombe carta da un lato e di lacrimogeni dall’altro. La zona della stazione è stata devastata e i danni sono ingenti.