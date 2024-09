Brad Pitt a Venezia, un uomo cade dietro di lui: l’elegante reazione dell’attore

La presenza di Brad Pitt al Festival del Cinema di Venezia non poteva passare inosservata. Come da tradizione, l’attore ha catalizzato l’attenzione di fotografi, fan e media presenti al celebre evento cinematografico.

Tuttavia, questa volta non sono stati solo il fascino e il talento di Pitt a fare notizia, ma anche un piccolo “incidente” che lo ha coinvolto. Quando un membro del corteo che lo accompagnava è inciampato e caduto ai suoi piedi, Brad Pitt non ha esitato un attimo: con prontezza e gentilezza, ha aiutato l’uomo a rialzarsi. La scena, prontamente immortalata da chi era presente, ha rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo applausi e commenti entusiastici da parte dei fan. Di seguito il video che immortala la scena.

Brad Pitt con la nuova fidanzata Ines De Ramon

Oltre al suo gesto di cortesia, l’attenzione dei media è stata attirata dalla presenza di Ines De Ramon al fianco di Brad Pitt. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale sul red carpet di Venezia, segnando un nuovo capitolo nella vita sentimentale dell’attore, che sembra aver definitivamente voltato pagina dopo il divorzio da Angelina Jolie. La storia tra Brad e Ines è iniziata a fine 2022, ma i due sono stati molto attenti a mantenere un profilo basso, evitando l’eccessiva esposizione mediatica. Tuttavia, il Festival di Venezia ha segnato un punto di svolta, con la coppia che si è presentata mano nella mano, confermando la serietà della loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Velenosa del Gossip (@lavelenosaofficialgossip)

Prima di Venezia, erano stati avvistati insieme in altre occasioni, come al Gran Premio di Silverstone lo scorso luglio. Brad è stato inoltre visto in Islanda e in visita al suo amico George Clooney sul Lago di Como, sempre in compagnia di Ines. Proprio con Clooney, Pitt ha presentato al Festival di Venezia il film Wolfs – Lupi solitari, in cui i due attori tornano a lavorare insieme, fuori concorso.

Secondo un insider che ha parlato con People, Brad e Ines starebbero vivendo un periodo particolarmente felice. L’attore, che negli ultimi anni ha trascorso molto tempo in Europa per impegni lavorativi, ha avuto così l’opportunità di rafforzare il legame con Ines. L’insider ha inoltre sottolineato come Pitt sembri davvero innamorato e a suo agio con la sua nuova compagna. «È davvero felice e ama trascorrere il tempo con lei», ha rivelato la fonte, aggiungendo che Ines è una persona alla mano e benvoluta da tutti.

Chi è Ines De Ramon?

Mentre Brad Pitt è una delle star più conosciute al mondo, Ines De Ramon potrebbe essere un nome meno noto per il grande pubblico, specialmente in Italia. Tuttavia, negli Stati Uniti, Ines è una figura di spicco nel mondo del design di gioielli. Attualmente, ricopre il ruolo di vice-presidente presso Anita Ko, un prestigioso marchio di alta gioielleria. La sua carriera, però, è iniziata ben prima di questo incarico. Laureata in economia aziendale all’Università di Ginevra nel 2013, Ines ha lavorato per importanti realtà come Christie’s e per il gioielliere svizzero De Grisogono, costruendo una solida reputazione nel settore del lusso.

Ines ha anche una formazione come coach di salute nutrizionale, avendo studiato presso l’Institute of Integrative Nutrition di Los Angeles. Questo aspetto del suo background professionale dimostra la sua versatilità e il suo impegno in campi diversi, dalla moda alla salute.

Prima di incontrare Brad Pitt, Ines era conosciuta anche per la sua relazione con Paul Wesley, attore famoso per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie TV The Vampire Diaries. I due si erano fidanzati nel novembre 2017 e si sono sposati poco dopo. Tuttavia, nel settembre 2022, la coppia ha annunciato la separazione, lasciando Ines libera di iniziare una nuova vita, che ora sembra aver trovato una nuova direzione al fianco di Brad Pitt.