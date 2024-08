Brad Pitt in moto per l’Islanda a poche settimane dall’incidente del figlio Pax VIDEO

L’emozionante giro in moto in Islanda di Brad Pitt. L’attore ha deciso di intraprendere un emozionante viaggio in moto, mostrando ancora una volta il suo spirito avventuroso. Vestito con abiti protettivi e casco, Pitt è stato ripreso mentre si accinge ad avventurarsi nel suo viaggio a due ruote.

L’incidente in bici del figlio Pax

L’attore è un appassionato di moto: la rotta finale del suo viaggio è rimasta un mistero. L’unica cosa che sappiamo è che è andato tutto bene nel viaggio sulle strade dell’Islanda. Il viaggio è avvenuto poche settimane dopo quello in e-bike che ha coinvolto il figlio Pax che ora si sta lentamente riprendendo. Il ventenne stava pedalando in una zona a traffico intenso sul Los Feliz Boulevard, a Los Angeles, quando è avvenuto un incidente. Pax non indossava il casco e ha riportato una ferita alla testa e un leggero dolore all’anca. Il fatto ha ovviamente spaventato Brad Pitt ed anche mamma Angelina Jolie.

Le star appassionate di moto

Brad Pitt è solo l’ultima star appassionata di moto. Oltre a lui ci sono George Clooney che ama spostarsi con gli scooter della Bmw e della Piaggio e in Harley, Ibrahimovic e il nostro Marco Giallini. L’attore romano è passato dalla sua Yamaha di gioventù alle Harley-Davidson, Buell e Bmw.