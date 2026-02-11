A San Paolo, in Brasile, alcuni agenti delle Polizia Civile si sono mimetizzati tra la folla utilizzando diversi costumi: per passare inosservati, infatti, alcuni di loro si sono travestiti da alieni, mentre altri persino da Ghostbusters, in quella che la stampa ha già ribattezzato “Operazione Carnevale”. Tramite questi surreali ma efficaci travestimenti gli agenti di polizia sotto copertura hanno potuto fermare i borseggiatori dopo averli colti in flagranza di reato. Sul web, infatti, è diventato virale un video in cui viene mostrato un uomo fermato dalla polizia “in maschera” mentre gli agenti estraggono dai suoi pantaloni diversi cellulari rubati.