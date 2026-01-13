Da diverse ore sul web sta circolando il video di una donna, la 36enne Tayane Dalazen, che viene attaccata da uno squalo nutrice mentre pratica snorkeling nell’arcipelago brasiliano di Fernando de Noronha. Nel video si vede lo squalo che nuota attorno alla donna. Poi, in una frazione di secondo, il predatore si avventa sulla gamba di Tayane trascinando la donna verso il fondale. Tayane si trovava in acqua con due amiche e una guida turistica: “Sapevo di essere stata morsa. Ho sentito che mi scuoteva la gamba”, ha raccontato la donna in seguito.

Squalo attacca turista: il video shock

Tayane, come si vede nel video, ha tentato di liberarsi dalla morsa dello squalo, mentre la guida è stata costretta a colpire l’animale per aiutare la donna. Riemersa, Tayane è stata soccorsa da un gruppo di pescatori e da un amico dermatologo, che le ha prestato le prime cure pulendole la ferita. La donna è stata poi trasportata in ospedale ed è stata dimessa diverse ore dopo. Dopo l’accaduto, l’Istituto Chico Mendes per la Conservazione della Biodiversità ha aperto un’indagine, sottolineando che “interazioni inappropriate con la fauna marina aumentano i rischi per i turisti”.