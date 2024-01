Brutta caduta per Mikaela Shiffrin nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo VIDEO

Mikaela Shiffrin è stata protagonista di una brutta caduta nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di Sci femminile. La fuoriclasse statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad arrivare al traguardo. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato via in elicottero la leader della classifica iridata, che zoppicava vistosamente e non riusciva ad appoggiare il piede sinistro.

Lo staff di Shiffrin: “Accertamenti in corso, legamenti non rotti”

“Mikaela Shiffrin è stata portata in ambulanza alla clinica di Cortina dove viene valutata per un infortunio alla gamba sinistra. Secondo i primi accertamenti, i legamenti sembrano intatti. Seguiranno ulteriori dettagli”. È quanto si legge in una nota ufficiale del team di Mikaela Shiffrin. Mikaela ha vinto 95 gare di Coppa e salita 150 volte sul podio avvicinandosi al record assoluto di Ingemar Stenmark di 155.