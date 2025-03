Si chiama Cadabomb Okami ed è il cane più costoso al mondo. Si tratta di un incrocio unico tra un vero lupo e un pastore caucasico. L’animale è stato acquistato da un allevatore di cani indiano per la modica cifra di 500 milioni di rupie (circa 5,3 milioni di euro ). A comprare il cucciolo allevato negli Stati Uniti è stato tal S. Satish, un appassionato indiano di cani e presidente dell’Indian Dog Breeders Association. Più che un cucciolo, si tratta di un cucciolone: ​​a soli otto mesi, pesa già 75 chili ed è alto quasi 80 centimetri. “È una razza estremamente rara – spiega l’allevatore – e somiglia perfettamente a un lupo. Questa razza non è mai stata venduta prima al mondo. Spendo soldi per questi cani perché sono rari. Inoltre, guadagno abbastanza, visto che la gente è sempre curiosa di vederli. Si fanno selfie e foto. Il mio cane ed io riceviamo più attenzione di un attore! Siamo entrambi veri e propri richiami per la folla”. Satish tiene i suoi oltre 150 cani nella sua tenuta di sette ettari e mette in mostra i più rari in eventi che attirano gente da tutta l’India. Per partecipare, i biglietti possono arrivare a costare anche 11 mila euro.