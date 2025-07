Da giorni l’Europa sta combattendo contro il caldo estremo guidato dall’anticiclone africano denominato Pluto. Per far fronte alle temperature molto elevate, i dipendenti del Bioparco di Roma hanno distribuito agli animali diversi cubetti di ghiaccio e ghiaccioli di vario tipo, a seconda della specie.

Ghiaccioli alla frutta

Come accaduto anche in uno zoo di Praga, in Repubblica Ceca, dove gli addetti hanno provveduto a fornire una grande quantità di ghiaccio soprattutto agli orsi polari, anche agli animali del Bioparco è stato concesso il necessario refrigerio per sopportare meglio le condizioni climatiche proibitive di questi giorni.

A molti di loro, infatti, sono stati offerti ghiaccioli di diverse tipologie, da quelli alla frutta a quelli alla carne, corrispondenti quindi alle diverse esigenze di ogni singolo animale.