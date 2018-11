California, ecco il “firenado”: il tornado di fuoco VIDEO

ROMA – Decine di morti e dispersi. Almeno 300mila sfollati. Evacuata Malibu. Non si arrestano le fiamme che continuano a divorare boschi e case. Fuggono anche i vip dalle loro ville di Malibù. “Sembra un territorio di guerra distrutto dai bombardamenti” raccontano i soccorritori. Due incendi mostruosi. Di cui uno considerato “il più grande nella storia della California” è totalmente fuori controllo.

Intanto sale a 25 il bilancio delle vittime. Ancora molti i dispersi, oltre 100.

Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco. Sette di queste vittime erano in casa, tre erano all’esterno mentre probabilmente cercavano una via di fuga a piedi o in auto. Altre quattro vittime sono state trovata in altre zone carbonizzate nelle proprie automobili. Il numero degli sfollati intanto sale a 300 mila in tutta la California.

E in molti hanno ripreso anche un”firenado”, un vortice di fuoco, un mini-tornado di fiamme, che si forma durante gli incendi quando c’è una corrente ascensionale calda. Ecco il video: