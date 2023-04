A fuoco un ristorante italiano a Madrid. Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite, alcune in modo grave. E’ accaduto la sera di ieri, venerdì 21 aprile. A bruciare è stato “Burro Canaglia Bar&Resto” a Plaza Manuel Becerra. I Vigili del Fuoco sono potuti intervenire rapidamente dato che la caserma si trova vicino al ristorante.

E sono stati gli stessi pompieri a spiegare la dinamica dell’incendio, scoppiato a quanto pare non nelle cucine ma bensì dalla manovra errata di un cameriere. Una donna testimone ha infatti raccontato: “Uno dei camerieri stava dando l’ultimo tocco a un piatto con una torcia per flambarlo, quando è passato vicino a una delle piante che decorano le pareti e il soffitto e in pochi secondi tutto è andato a fuoco”.

Il locale è molto piccolo ed ha preso fuoco facilmente

Un altro ragazzo che stava cenando con amici, ha spiegato che l’incendio si è propagato velocemente perché il locale è di dimensioni molto piccole. Prima di fuggire e mettersi in salvo ha visto “un cameriere con l’estintore che cercava di spegnere il fuoco, ma non riusciva a contenerlo”. Molti passanti hanno visto le fiamme propagarsi all’esterno. In molti hanno quindi tentato di tutto per far uscire le persone che si trovavano all’interno ricorrendo anche all’utilizzo degli ombrelli per cercare di rompere i vetri del ristorante.