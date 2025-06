Nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, un camion è rimasto sospeso nel vuoto sul ciglio di un ponte crollato. Un tratto della Xiamen-Chengdu Expressway, infatti, è collassato a causa di una frana provocata dalle intense piogge monsoniche. Uno dei pilastri principali, indebolito dal terreno saturo d’acqua, ha ceduto provocando il parziale crollo della carreggiata. Il conducente all’interno della cabina si è così visto crollare il cemento proprio sotto ai suoi occhi, rimanendo sospeso, intrappolato e senza alcuna via di fuga.

L’arrivo dei soccorsi

“Non ho campo, non riesco a chiamare nessuno col cellulare”, ha gridato il camionista in preda al panico. Il conducente e gli altri automobilisti coinvolti hanno dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco e le unità specializzate in salvataggi complessi su strutture instabili. Naturalmente, il primo ad essere stato tratto in salvo è stato l’autista intrappolato all’interno della cabina sospesa. Per liberarlo in tutta sicurezza, i soccorritori hanno ancorato il camion con robuste funi d’acciaio. Grazie alle piattaforme mobili antiribaltamento sono così riusciti ad aprire la cabina.

A causa delle pessime condizioni meteorologiche, l’operazione di soccorso ha richiesto circa due ore. Fortunatamente, le auto visibili sotto il ponte erano vuote al momento del crollo. Le autorità locali hanno poi segnalato l’esondazione di diversi fiumi e nuove frane nella regione, che è già stata colpita duramente dal maltempo.