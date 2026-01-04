In questi giorni sono diventati virali sul web diversi video che mostrano uno spettacolo naturale sorprendente, quello delle cascate del Niagara che appaiono completamente ghiacciate. L’acqua, in realtà, continua a scorrere sotto uno strato di ghiaccio formato dalla nebbia e dagli spruzzi. Si tratta di un fenomeno che crea una particolare illusione, come se le cascate si fossero fermate e cristallizzate regalando la suggestione di un paesaggio da fiaba.

Cascate del Niagara ghiacciate: il video

Come spiegato dai responsabili del turismo locale, le cascate del Niagara non si congelano mai del tutto, nonostante il freddo e le temperature rigide di questo periodo dell’anno. Inoltre, durante questa stagione circa il 75% dell’acqua del Lago Erie viene deviata attraverso alcuni canali per motivi idroelettrici, riducendo il volume d’acqua che raggiunge le cascate. Il flusso d’acqua invernale corrisponde a circa 85 milioni di litri al minuto. In estate, invece, può arrivare a 170 milioni di litri. Questo può facilitare l’illusione che l’acqua delle cascate sia completamente congelata, un fenomeno che si è registrato una sola volta nella storia: nel 1848, infatti, un accumulo di ghiaccio bloccò completamente il flusso d’acqua per 30 ore.