Canada, il video delle cascate del Niagara ghiacciate
In questi giorni sono diventati virali sul web diversi video che mostrano uno spettacolo naturale sorprendente, quello delle cascate del Niagara che appaiono completamente ghiacciate. L’acqua, in realtà, continua a scorrere sotto uno strato di ghiaccio formato dalla nebbia e dagli spruzzi. Si tratta di un fenomeno che crea una particolare illusione, come se le cascate si fossero fermate e cristallizzate regalando la suggestione di un paesaggio da fiaba.
Cascate del Niagara ghiacciate: il video
Come spiegato dai responsabili del turismo locale, le cascate del Niagara non si congelano mai del tutto, nonostante il freddo e le temperature rigide di questo periodo dell’anno. Inoltre, durante questa stagione circa il 75% dell’acqua del Lago Erie viene deviata attraverso alcuni canali per motivi idroelettrici, riducendo il volume d’acqua che raggiunge le cascate. Il flusso d’acqua invernale corrisponde a circa 85 milioni di litri al minuto. In estate, invece, può arrivare a 170 milioni di litri. Questo può facilitare l’illusione che l’acqua delle cascate sia completamente congelata, un fenomeno che si è registrato una sola volta nella storia: nel 1848, infatti, un accumulo di ghiaccio bloccò completamente il flusso d’acqua per 30 ore.