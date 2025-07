“Ma sta ancora parlando di Jeffrey Epstein? Abbiamo tanti successi, abbiamo la tragedia in Texas e lei ancora chiede di Epstein?”. Donald Trump ha risposto così ad un giornalista che stava ponendo una domanda sul caso del finanziere che, dopo essere stato condannato per reati sessuali, è morto in carcere nel 2019. “Non posso credere che stia facendo una domanda su Epstein in un momento come questo, sembra una profanazione”, ha aggiunto Trump.

Per l’Fbi, Epstein “Non ricattava i potenti e non è stato assassinato”

La domanda era rivolta alla Procuratrice Generale Pam Bondi dopo le conclusioni a cui è arrivato il Dipartimento di Giustizia dell’Fbi, che ha dichiarato che non ci sarebbero prove che Jeffrey Epstein fosse in possesso di materiale compromettente per ricattare ricchi e potenti, né che possedesse una lista dei clienti che avevano partecipato ai suoi traffici illeciti. Nessuna prova nemmeno sul misterioso assassinio.

Le conclusioni hanno quindi smentito le teorie cospirazioniste dei sostenitori Maga che ora temono che le conclusione dell’Fbi siano soltanto una mossa per insabbiare la vicenda.

La Bondi, dopo aver pubblicato alcuni file sul caso Epstein, che però non contenevano alcun fatto particolarmente rilevante se non la conferma dei contatti tra il finanziere e Trump, aveva promesso nuovi documenti che però non sono mai arrivati. Per questa ragione, la Procuratrice e il numero uno dell’Fbi Kash Patel, vengono accusati dall’ala radicale del movimento che sostiene Trump di proteggere interessi nascosti.