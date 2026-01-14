Sono tre le persone arrestate per l’assalto e la tentata rapina a un ufficio postale a Gravina di Catania. Due di loro, di cui uno è stato trovato in possesso di una pistola a salve, sono stati bloccati dagli agenti della Squadra mobile della Questura dopo che erano riusciti a rubare, durante la fase di ricarica della cassaforte del bancomat, tre cassette di plastica dell’ATM che contenevano complessivamente 150mila euro.

Il terzo complice, invece, è stato catturato alla guida di un’auto che era stata noleggiata per compiere la rapina. Sono in corso gli accertamenti per verificare se i tre rapinatori siano coinvolti in assalti simili ad altri uffici postali. Sul web, intanto, è stato diffuso il video della tentata rapina, registrato da una telecamera di sicurezza all’interno dell’ufficio postale.