Le scuole di New York hanno cancellato le attività all’aperto a causa della cattiva qualità dell’aria dovuta al fumo e alle ceneri degli incendi in Canada che stanno avvolgendo la città. Il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, invita i residenti a limitare il tempo trascorso all’aperto per evitare il fumo nocivo e rossastro che sta avvolgendo la città.

Incendi (nel vicino) Canada, New York avvolta in una foschia rossastra

Centinaia di incendi sono divampati nelle foreste del Canada orientale. Roghi che hanno causato una densa coltre di fumo che si è spinta appunto fino agli Stati Uniti settentrionali, arrivando ad oscurare il cielo di Filadelfia e di New York.

Secondo il New York Times, la densa coltre di fumo ha innescato allerte dal Minnesota al Massachusetts, e in diverse aree degli Stati di New York e Vermont. Nella provincia canadese dell’Ontario una spessa nube di cenere ha avviluppato Ottawa e Toronto. Per questa ragione, le autorità hanno messo in guardia i cittadini per i rischi legati al forte peggioramento della qualità dell’aria.