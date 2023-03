Centinaia di squali li circondano e colpiscono la barca VIDEO

Centinaia di squali circondano la loro barca mentre erano a pesca in mare aperto. È l’incredibile scena a cui ha assistito in prima persona una coppia di fidanzati statunitensi che hanno avuto il sangue freddo per non scappare, immortalando la scena.

Squali affamati circondano barca

“Mai visto niente del genere” ha spiegato Dillon, il giovane protagonista della scena. L’uomo e la sua ragazza, Kaitlyn, stavano pescando sulla barca di un amico con delle canne piazzate alla ricerca di tonno pinna gialla al largo della costa di Venice, nello stato della Louisiana, negli Stati Uniti.

Come si vede nel video all’improvviso hanno visto l’acqua agitarsi e si sono accorti che erano squali, centinaia di squali. Pian piano gli squali hanno circondato l’imbarcazione arrivando a colpirla ripetutamente. Il video mostra i pesci che inseguono le esche che i ragazzi avevano gettato in mare in maniera frenetica, tanto da arrivare a colpire i lati della barca. “Quando siamo arrivati ​​lì, gli squali, che avevano trovato il branco di pesci, hanno finito per usare la barca a loro vantaggio spingendoli contro la nostra imbarcazione per intrappolarli e mangiarli” ha dichiarato Dillon. Fortunatamente il tutto è finito per il meglio e non ci sono state conseguenze gravi.