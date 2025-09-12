Le autorità dello Utah, negli Stati Uniti, hanno condiviso un nuovo video registrato dalle telecamere a circuito chiuso. Le immagini mostrano una persona, sospettata di aver sparato e ucciso l’attivista Charlie Kirk, mentre scendeva da un tetto e correva in strada. Secondo i funzionari statunitensi e una fonte interna alle forze dell’ordine, la polizia ritiene di aver identificato il nome di una persona sospettata. Al momento, però, non è stato emesso alcun mandato d’arresto e il nome del presunto killer non è stato reso noto.

Le immagini del presunto killer

Il killer si sarebbe dato alla fuga attraverso il parco, in cui è stato ritrovato un fucile da caccia che secondo gli investigatori è quello usato per l’omicidio di Charlie Kirk. Tra gli indizi seguiti dagli investigatori ci sono due impronte, quella palmare e quella di una scarpa. Beau Mason, il capo del dipartimento di Sicurezza pubblica dello Utah, ha riferito inoltre che gli investigatori sperano di poter ottenere delle tracce di DNA dall’angolo del tetto da cui è saltato il killer.

Nella giornata di ieri, l’FBI aveva diffuso due foto di una persona sospettata dell’assassinio dell’attivista Kirk. Nelle immagini, la persona ritratta indossava un cappello, occhiali da sole e maglietta nera a maniche lunghe. Pur senza dettagli approfonditi, l’FBI lo ha descritto come una “persona di interesse”, chiedendo pubblicamente aiuto per la sua identificazione offrendo inoltre una ricompensa di 100mila dollari a chi darà informazioni utili. La caccia al killer prosegue.