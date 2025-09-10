Lo scorso lunedì è stato chiuso ed evacuato il terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow per una “perdita di materiali pericolosi” nell’area dei check-in. La polizia da parte sua ha reso noto che alcune persone hanno denunciato malessere e sono state soccorse, in seguito all’inalazione di fumo, ma che nessuno risulta in pericolo. Al momento non ci sono stati arresti. La notizia, diffusa inizialmente da Sky News e BBC, ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale, data la centralità dello scalo britannico che è il più trafficato d’Europa.

Il video dell’annuncio e il Terminal riaperto

Sui social è stato diffuso un video in cui si vede un membro dello staff di Heathrow mentre annuncia ai passeggeri la temporanea chiusura del terminal 4. Il video, girato da un passeggero, mostra le migliaia di persone all’esterno del terminal in attesa della riapertura. L’evacuazione, come spiegato dalle autorità, è stata attuata a titolo precauzionale, in attesa di verifiche più approfondite. La decisione di evacuare i passeggeri è stata presa per consentire l’intervento dei servizi di emergenza, i quali hanno riscontrato una possibile fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose. Alcuni testimoni, infatti, hanno riferito di aver notato una colonna di fumo bianco levarsi dal Terminal.

Dopo la chiusura del terminal, sono giunti sul posto vigili del fuoco, ambulanze e unità specializzate nella gestione di materiali pericolosi. Le autorità britanniche non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulla natura delle sostanze che avrebbero causato la dispersione. Tuttavia, il fumo bianco ha fatto pensare a una possibile reazione chimica. L’allarme, comunque, appare rientrato e il terminal 4 è stato riaperto.