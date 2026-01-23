Nei giorni scorsi, durante l’ondata di maltempo causato dal ciclone Harry, tre cavalli sono rimasti bloccati dall’esondazione di un torrente nelle campagne di Oliena, in provincia di Nuoro. I cavalli sono rimasti intrappolati su un rialzo di terreno circondato dall’acqua fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che li hanno raggiunti posizionando una corda tra il punto dove si trovavano gli animali e la sponda più vicina. Come si vede nel video, i vigili del fuoco hanno salvato i tre cavalli accompagnandoli uno alla volta verso una zona più sicura.