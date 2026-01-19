Il governo cileno ha confermato che 19 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite a causa dei devastanti incendi boschivi nel Sud del Paese: a dare la notizia è stato il ministro della Sicurezza, Luis Cordero, che ha specificato che tutte le vittime erano civili. Il fuoco ha distrutto più di 200 chilometri quadrati di terreno e causato la distruzione di oltre 320 case. Al momento sono circa 14 i roghi ancora in corso, di cui nove concentrati a Ñuble e cinque a Biobío. Sale anche il numero delle persone evacuate: al momento sono diventate circa 50mila.

A causa della portata di questi incendi, il presidente del Cile Gabriel Boric è stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza. Il forte vento e le alte temperature, caratteristiche tipiche dell’estate australe, hanno contribuito alla diffusione degli incendi e hanno reso difficili le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.