Di recente sul web è apparso il video di un robot umanoide, un Unitree G1, uno dei robot più avanzati e diffusi in Asia, che insegue e molesta una donna di 70 anni in strada. Il fatto curioso è avvenuto a Macao, in Cina. Secondo le ricostruzioni dei media locali la donna si era fermata sul marciapiede per guardare lo smartphone, accorgendosi pochi secondi dopo della presenza inattesa e alquanto minacciosa di un robot umanoide alle sue spalle. A quel punto il robot si è avvicinato alla donna, che si è allontanata spaventata. Il robot, però, ha continuato a seguirla fino a quando la donna ha urlato: “Sei pazzo? Mi fai battere il cuore all’impazzata”. Il robot, pur rimanendo accanto a lei e continuando a fissarla, ha alzato le braccia in segno di resa.

La situazione, piuttosto surreale, si è sbloccata solo con l’intervento degli agenti di polizia, che hanno “arrestato” il robot portandolo via. A quanto pare, l’esemplare protagonista di questa particolare vicenda apparteneva a un centro educativo locale che lo utilizzava per scopi promozionali, lasciandolo quindi circolare con una programmazione evidentemente troppo indulgente. Il proprietario del robot è stato rintracciato e ammonito ufficialmente dalle autorità.