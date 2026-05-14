Commercio, tecnologia e guerra in Iran: sono questi alcuni degli argomenti di cui discuteranno nelle prossime ore Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Il tycoon è atterrato a Pechino nella tarda serata di mercoledì e dovrebbe ripartire venerdì, al termine di un ultimo incontro privato con il presidente cinese Xi. Intanto, come si vede nel video, hanno assistito alla sfilata della guardia d’onore militare e al termine della cerimonia Trump e Xi si sono recati all’interno della Grande Sala del Popolo.