In Cina, e più precisamente a Chongqing, si trova una strada di montagna molto particolare, ovvero la Lingpaishi Road. Questo tratto di strada, lungo appena 458 metri, è famoso in tutto il mondo per i suoi 18 tornanti, un vero e proprio incubo a zig-zag per ogni automobilista. Costruita lungo una parete rocciosa, la strada è formata da curve strettissime che mettono a dura prova anche gli automobilisti più esperti.

Una risorsa indispensabile per i residenti

Per fortuna, però, la Lingpaishi Road è sempre poco trafficata, il che consente ai veicoli di procedere lentamente e di affrontare ogni tornante con grande cautela, come si vede nel video diventato subito virale.

A dispetto della sua fama, ovvero quella di una strada da incubo, la Lingpaishi Road rappresenta una risorsa fondamentale per i 137 abitanti del villaggio di Minzhu. Grazie a questa strada, costruita nel 2012, gli abitanti possono finalmente raggiungere in sicurezza scuole, ospedali e nuove opportunità. Prima della Lingpaishi Road, infatti, i residenti erano costretti a percorrere sentieri di montagna molto pericolosi, che per decenni erano l’unico collegamento con il resto del territorio.