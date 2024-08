Claudia Mancinelli, il VIDEO della protesta dell’allenatrice diventato virale e l’abbraccio con Sofia Raffaeli – Blitz Quotidiano

L’Italia vince la medaglia di bronzo nell’individuale di ginnastica ritmica grazie a Sofia Raffaeli.

A guadagnare enorme notorietà dopo la vittoria è stata Claudia Mancinelli, la tecnica 39enne che ha preso per mano l’azzurra e la compagna Milena Baldassarri dieci mesi prima della competizione di Parigi. La Mancinelli è riuscita nel miracolo e in pochi mesi e ha portato nel palmares nazionale un bronzo olimpico, la prima medaglia individuale nella ginnastica ritmica ai Giochi per l’Italia.

La nuova allenatrice è diventata virale su tutti i social per la reazione decisa avuta contro i giudici dell’all-around che avevano condizionato in negativo il punteggio di Raffaeli. La Mancinelli è apparsa molto sicura di sé nel far notare l’ingiustizia che avrebbe pregiudicato la vittoria. Claudia si è poi messa a camminare in modo sicuro e deciso per tornare verso la sua postazione non nascondendo una certa rabbia per aver difeso la sua giovane atleta.

Chi è Claudia Mancinelli

Claudia Mancinelli ha 39 anni ed è originaria di Fabriano nelle Marche. È cresciuta come ginnasta in quella stessa accademia prima di lasciare lo sport per dedicarsi alla recitazione. Dopo aver lavorato come attrice in diversi film italiani, nel 2023 è stata chiamata dalla federazione per guidare le ragazze alle Olimpiadi.

Oltre alla camminata verso i giudici, a saltare all’occhio è stato il tenero abbraccio con Raffaeli al momento dell’annuncio dell’ultimo punteggio: l’allenatrice ha creato con lei e con la collega Baldassarri un rapporto speciale in appena dieci mesi di lavoro e non si è nascosta quando c’era da lottare.