Un coccodrillo è rimasta incastrato nelle acque di un lago ghiacciato in Texas, nel parco di Gator Country, famoso anche per i suoi alligatori. Ma l’esemplare, anche a fronte della condizione estrema, riesce a sopravvivere. Si tratta di una forma di sopravvivenza. Mantenendo le narici all’esterno, fuori dall’acqua, il coccodrillo scampa alla morte.

Come ha spiegato in passato Robert Bastarache, biologo dell’Oklahoma Ranger District Wildlife, gli alligatori che invece di rifugiarsi in una tana per la brumazione, uno stato di sonno leggero, sono in acqua, hanno trovato un modo per cavarsela. “Gli basta tenere le narici al di sopra dell’acqua e in questo modo dovrebbero sopravvivere.