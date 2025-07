Il premier albanese Edi Rama, alla conferenza sull’Ucraina in corso a Roma, ha messo in scena un altro dei suoi show che mostrano quanto sia forte l’amicizia che lo lega con la premier italiana. All’arrivo all’Eur ha salutato in ginocchio Giorgia Meloni.

Non è la prima volta che il premier dell’Albania saluta in questo modo la leader di Fratelli d’Italia: scene del genere erano già avvenute durante i vari viaggi che la Meloni ha fatto al di là dell’Adriatico, da quando è diventata presidente del Consiglio.

Meloni accoglie i leader, l’abbraccio con Zelensky

Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, a cui partecipano circa cinquanta fra capi di Stato e di governo, o ministri.

Durante la cerimonia di accoglienza al centro congressi La Nuvola di Roma, Meloni ha salutato fra gli altri, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, quello del Consiglio europeo Antonio Costa, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis, quello della Polonia Donald Tusk, quello dell’Albania Edi Rama, quello di Malta Robert Abela, quello della Finlandia Petteri Orpo e il presidente ceco Petr Pavel.