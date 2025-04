Per proteggere il loro ristorante in Kentucky dalle inondazioni del fiume Ohio, i proprietari hanno adottato una soluzione sorprendente: allagarlo volontariamente con acqua pulita. Andrew Masterson, comproprietario del Captain’s Quarters, ha mostrato su Facebook come il team ha riempito l’edificio con circa due metri d’acqua dolce, utilizzando pompe e rubinetti, per bloccare l’ingresso dell’acqua fangosa. Tutte le attrezzature elettriche sono state scollegate in anticipo. Se il metodo continuerà a funzionare, spiegano, almeno eviteranno gravi danni e costose operazioni di pulizia.